Lazio-Inter | probabili formazioni 16ª giornata Serie A | tutti gli aggiornamenti

Leggi su inter-news

(Di domenica 17 dicembre 2023)inA nel posticipo serale domenicale e lesono in continuo aggiornamento. Si va in campo per provare ad allungare le distanze dall’inseguitrice Juventus, fermata a Genova nell’anticipo del venerdì e quindi ancora seconda ma a una sola lunghezza. Le due squadre a partire dalle ore 20:45 si affronteranno a Roma – presso lo Stadio “Olimpico” della Capitale – per la partita della 16ªdel Campionato Italiano diA TIM. Sarri in cerca di reazione (e posto in Europa) sulla strada del grande ex Inzaghi. Ecco lediinA congli ultimidal ...