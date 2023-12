Lazio-Inter | i convocati di Sarri | due recuperi ed un’assenza importante

Leggi su inter-news

(Di domenica 17 dicembre 2023) Questa sera andrà in scena. Maurizioha diramato la lista deiin vista della sfida dello Stadio Olimpico. Recuperano Vecino e Pellegrini, ancora assente Romagnoli, IDIPortieri: Mandas, Provedel, Sepe; Difensori: Casale, Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Patric, Pellegrini, Ruggeri; Centrocampisti: Basic, Cataldi, Guendouzi, Kamada, Luis Alberto, Rovella, Vecino; Attaccanti: Castellanos, Felipe Anderson, Immobile, Pedro, Zaccagni. Fonte: ss.it-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al ...