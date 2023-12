Lazio-Inter | esposte tre maglie nel ricordo di Mihajlovic | VIDEO

(Di domenica 17 dicembre 2023) Continua il programma della 16ª giornata del campionato di Serie A e la sfidaè pronta a regalare grande spettacolo. Il rendimento dei biancocelesti è stato troppo altalenante e sono alla ricerca della vittoria della svolta. Al contrario, la squadra di Simone Inzaghi è in grado di allungare sulle dirette rivali. E’ un giornata importante anche per le iniziative indi Sinisa, morto un anno fa dopo una lunga battaglia contro la leucemia. A bordo campo, prima del fischio d’inizio della gara dell’Olimpico, sono statele casacche della Stella Rossa, della nazionale serba e della. Serie A Bologna-Roma,da brividi per Sinisa: lo ...

Lazio - Inter pioggia di fischi per Acerbi

Commenta per primo Lae i suoi tifosi non perdonano il grande ex della sfida contro l', Francesco Acerbi . Il difensore oggi nerazzurro è stato a lungo in biancoceleste e il 'tradimento' dopo un'estate quella ...

Il dirigente nerazzurro ha parlato prima della gara all'Olimpico contro la Lazio

Nel pre partita di Lazio-Inter, l'a.d. nerazzurro Beppe Marotta ha parlato del mercato di gennaio che vedrà il club di viale della Liberazione protagonista complice l'infortunio di Cuadrado. "Gli info ...

Lazio – Inter: Marusic fa un errore, Lautaro Martine ne approfitta, ecco le immagini del gol! – VIDEO

L’Inter sblocca all’Olimpico contro la Lazio su un grave errore biancoceleste. Al 40’ Marusic sbaglia il retro passaggio e serve Lautaro Martinez che dribbla Provede in uscita, si avvicina alla porta ...