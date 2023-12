Lazio-Inter 0-2 | pagelle | Thu-La da sogno | Acerbi muro

Leggi su inter-news

(Di domenica 17 dicembre 2023) L’vince contro lacon il risultato di 2-0. La Thu-La è une segna i gol del successo, Hakan Calhanoglu toppa allo Stadio Olimpico. Ecco lee della gara di Roma. YANN SOMMER 6.5 – Non è obbligato a parate importanti. Nel primo tempo deve solovenire sul tiro deviato di Kamada, nella ripresa aspetta fino alla fine Rovella e para facilmente.– DIFESA YANN BISSECK 6.5 – Sbaglia qualche volta la posizione e si fa raggirare facilmente da Immobile nel primo tempo, però in fase offensiva è un fattore determinante. Ha un coraggio da vendere. FRANCESCO7 – Semplicemente perfetto, la diga nerazzurra si esalta contro l’‘odio‘ dei grandi ex. Nella prima mezz’ora di ...