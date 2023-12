Lazio-Inter 0-2 | +4 e mini-fuga | ‘ThuLa’ ancora decisiva!

Leggi su inter-news

(Di domenica 17 dicembre 2023) Termina con il punteggio di 0-2, sfida valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie A. Ecco quanto successo dopo il primo tempo terminato 0-1. SECONDO TEMPO – Come prevedibile, il secondo tempo disi apre con un forcing dei padroni di casa, che al 47? vanno vicini al pareggio: sanguinosa palla persa da Calhanoglu a centrocampo che fa ripartire Rovella, ma Sommer è prontissimo a impedire il gol grazie a un grandevento con i piedi. I padroni di casa prendono coraggio e provano ad assaltare l’area nerazzurra, ma al minuto 66? arriva il colpo decisivo, quando al termine di una perfetta ripartenza Barella appoggia a sinistra per Thuram, il francese in diagonale supera Provedel e sigla lo 0-2. Solo una grande uscita da parte dello stesso Provedel, pochi minuti ...