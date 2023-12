Lazio | i convocati di Sarri per l'Inter | recuperato Vecino | la decisione su Ruggeri

Questa sera andrà in scena Lazio-Inter . Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida dello Stadio Olimpico. Recuperano ... (inter-news)

C'è anche Matias Vecino tra i convocati della Lazio per la trasferta a Verona. Matias Vecino chiarisce con Maurizio Sarri e torna a disposizione. Il ... (247.libero)

Lazio - i convocati per Verona : out Patric - reintegrato Vecino

Patric fuori per infortunio e Vecino reintegrato in rosa. Questo quanto emerge dalla lista dei convocati della Lazio per la trasferta di Verona,... (calciomercato)