Lavori sulla A16 | chiude la stazione di Baiano

Leggi su anteprima24

(Di domenica 17 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoChiusa per una notte ladiA16 Napoli-Canosa, per consentire idi pavimentazione, dalle 22:00 di martedì 19 alle 6:00 di mercoledì 20 dicembre. Lasarà interdetta in entrata verso Napoli e in uscita per chi proviene da Canosa/A14 Bologna-Taranto. In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in entrata verso Napoli: Tufino e in uscita per chi proviene da Canosa/A14: Avellino ovest. L'articolo proviene da Anteprima24.it.