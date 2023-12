L’Arsenal identifica l’alternativa di Ivan Toney per il potenziale trasferimento di gennaio | rapporto

Leggi su justcalcio

(Di domenica 17 dicembre 2023) Breaking: Secondo quanto riferito, l’allenatore delMikel Arteta hato un’alternativa aper la finestra di mercato di– se i Gunners non riuscissero a far atterrare l’attaccante del Brentford questo inverno.è attualmente fuori gioco poiché sta completando un divieto di otto mesi per aver violato i regolamenti sulle scommesse della FA, ma il nazionale inglese tornerà a. Il Brentford spera che rimanga e l’allenatore Thomas Frank ha detto che si aspetta che l’attaccante rimanga al club almeno fino all’estate, ma lo stessoha parlato del suo desiderio di farsi avanti e il 27enne è stato collegato con un numero delle migliori squadre nelle ultime settimane. Anche Chelsea, Tottenham e Manchester ...