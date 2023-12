L’appello dell’Associazione Italiana Elettrosensibili su TPI | “Elettrosmog | diamoci un taglio”

Leggi su tpi

(Di domenica 17 dicembre 2023) * Su TPIUn giorno vi svegliate e non potete più lavorare. Senza che abbiate alcuna colpa vi è impedito di andare in ufficio o stare davanti a un computer, anche se siete a casa vostra. Sempre a norma di legge non potete più frequentare locali, cinema, teatri, concerti, assemblee, feste e nemmeno usare i mezzi pubblici. Cioè, potete farlo, ma vi è consentito stare in mezzo alle persone mezz’ora, un’ora, poi dovete andar via. Dove? Non nelle città, non nei parchi urbani, voi non ci potete stare. Intanto avete una famiglia da mantenere, ma i soldi stanno finendo: assieme alla carriera è svanita la possibilità di fare il 99 per cento dei mestieri. Vi chiedete come sia possibile tutto questo. Provate a cercare informazioni, che sono tutte online, ma voi al computer non ...