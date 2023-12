(Di domenica 17 dicembre 2023) Attimi di paura e apprensione durante la gara tra Bournemouth e, sospesa a seguito del malore di Tom. Il difensore, e capitano della squadra, ha infatti avuto un arresto cardiaco in ...

Dall'Argentina non hanno fretta per il trasferimento di Angel Di Maria : lo conferma Miguel Ángel Russo, tecnico del Rosario Central (itasportpress)

Dure dichiarazioni da parte dell'ex centrocampista John Obi Mikel , il quale ha puntato il dito contro Pochettino per la crisi del Chelsea (itasportpress)

Carlo Ancelotti , allenatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa prima della partita contro il Villarreal. La partita di domani sera ... (ilnapolista)

L'allenatore del Luton in lacrime dopo l'infarto di Tom Lockyer: il video è virale

Attimi di paura e apprensione durante la gara tra Bournemouth e Luton , sospesa a seguitomalore di Tom Lockyer. Il difensore, e capitano della squadra, ha infatti avuto un arresto ...dall'...

Mihajlovic, Sabatini: "Non ho visto nessuno lottare così. Insieme bevevamo..."

Lo ha conosciuto da dirigente del Bologna, hanno condiviso scelte e momenti calcistici che si porterà per sempre dietro. In occasione della partita tra le sue due ex squadre, Bologna e Roma, ...

Le fiction Mediaset che vedremo nel 2024

Un anno all’insegna della grande fiction per Mediaset, con l’atteso ritorno di alcuni tra i volti più amati del piccolo schermo ... un uomo che ha rinunciato alla carriera di allenatore olimpico per ...