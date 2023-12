L'AI gioca e specula in Borsa. Ma gli umani lo fanno meglio

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 17 dicembre 2023) Bank of England e Sec hanno lanciato l'allarme per una possibile manipolazione dei mercati da parte degli algoritmi. Simeone (Stoneprime Us): "L’intervento umano è ancora decisivo. Il pericolo fantascientifico di macchine per il trading che se ne vanno per i fatti propri non esiste”