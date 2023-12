L’addio è ormai certo | lascerà il Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 17 dicembre 2023) L’irrimediabile è giunto alle porte in casa, dove il calciatore èvicino al. Gli ultimi scenari non hanno aiutato. Molte voci di mercato inerenti alhanno cominciato a spargersi nell’ultimo periodo. Tra acquisti e cessioni infatti, il club azzurro non è mai stato così tanto sulla bocca di tutti in prossimità della sessione invernale. Anguissa-Juventus, Zielinski a parametro zero e possibili addii in blocco di Gaetano, Zanoli e Zerbin ne hanno infatti padroneggiato nel capoluogo. Tra i vicoli della città partenopea ci si è però dimenticati di un particolare calciatoredestinato certamente al. L’inevitabile, rimandato fin troppe volte, sembrerebbe essersi infatti concretizzato. Ecco quindi giungere novità sulla figura di Diego Demme. Demme vicino ...