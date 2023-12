Lacrime | grinta e bordate | che fine farà il Pd

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 17 dicembre 2023) Giorgia Meloni ha scaldato gli animi. Ha scaldato il centrodestra, ha annientato l'opposizione. Dopo Atreju nulla sarà come prima. La presidente del Consiglio con la voce giù è riuscita a parlare per 70 minuti filati. Ha finito il suo lungo intervento indossando la felpa blu dei giovani volontari di Atreju, sulle note del'inno nazionale, e si è commossa fino alle. La premier è un fiume in piena. E travolge tutti: ne ha per Elly Schlein, per Giuseppe Conte e il suo M5S, che tira in ballo a più riprese. Nel mirino, pur non nominandoli, infila anche Chiara Ferragni e Roberto Saviano. Tuttavia non sembra affatto spaventata dal possibile scotto elettorale, "sono trascorsi 14 mesi e il consenso cresce", sarà che "non siamo un fuoco di paglia" e al "governo siamo arrivati per il coraggio della verità". Una verità che la presidente del Consiglio non vede a ...