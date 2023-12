La Valle Telesina piange la scomparsa di due giovani vittime della strada

(Di domenica 17 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLe comunità di San Lorenzello e San Salvatore Telesino sono sconvolte dal terribile incidentele, avvenuto nella serata di ieri intorno alle 20. Una vera e propria tragediale consumatasi lungo la FondoIsclero nel territorio di Melizzano che ha spazzato via duevite. I due ragazzi, uno di 28 anni originario di San Salvatore Telesino ma residente a San Lorenzello e uno di 24 anni anche lui del borgo titernino hanno purtroppo avuto la peggio. Sconvolto il sindaco di San Lorenzello, Antimo Lavorgna. Il vice sindaco Elvio Sagnella e l’assessore Alfonso Tortora, nella notte, hanno subito inviato una richiesta chiedendo di valutare l’ipotesi di lutto cittadino. “Sono incredulo – ha detto il sindaco Lavorgna – ancora non ci credo”. L’incidente ha coinvolto tre ...

Tempo di lettura: 2 minutiProseguono le iniziative del Comune di Telese e dell’Amministrazione Caporaso per la promozione e diffusione delle ... (anteprima24)

Il Moto Club Overdrive 'Tonino Limata' di Telese Terme premiato a Chianciano Terme 'Campione d'Italia di Mototurismo'.

... in cui tutti noi daremo il massimo per proporre ai partecipanti esperienze uniche nel Sannio e in

Incidente mortale sulla Fondovalle Isclero, due le vittime

Ancora un drammatico incidente sulla strade sannite. Ancora una volta teatro della tragedia è il territorio telesino. Due le persone decedute in ...

Pro Olio San Lupo: “Fine dell’olivicoltura sanlupese senza il Parco Nazionale del Matese”

Così in una nota l’associazione sanlupese: “San Lupo fuori dal Parco Nazionale: hub industriale, gigafactory, snodo di transito o polo energetico da FER e/o da trattamento rifiuti Pianificazione ...