La terra torna a tremare | “Grande paura”

(Di domenica 17 dicembre 2023)laad Ussita. Lo scrive oggi nero su bianco la sindaca Silvia Bernardini, dopo che ieri sera lata anel piccolo borgo marchigiano, già distrutto dai terremoti del 2016. “La scossa di ieri sera ha riacceso negli animi della nostra gente la”, ha detto Bernardini. “Anche questa notte è passata, non certo serenamente”. Per quanto riguarda i danni materiali, qualche crepa in più sulle poche case ancora in piedi, d’altra parte quelle già danneggiate ormai o sono state demolite o sono in sicurezza”. “Il nostro è sempre stato un territorio sismico ed in qualche modo abbiamo anche imparato a conviverci – aggiunge la sindaca – ma quando il terremoto si manifesta con questa intensità paure ancestralino a ...