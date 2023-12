La storia di Paolo Baldassini | così torna a camminare dopo il grave incidente in moto | il secondo caso in Italia – Il video

Leggi su open.online

(Di domenica 17 dicembre 2023) Costretto per tre anni a stare in carrozzina per una lesione del midollo causata in unin, orapuòre a. Tutto grazie a un nuovo impianto di un neurostimolatore midollare di cui è venuto a conoscenza guardando in televisione un servizio sulla prima donna paraplegica, una 32ennena, che èta a poter muoversi attraverso questo strumento. Oggiha 55 anni ed è ilpaziente che ha ripreso a. Il neurotrasmettitore gli è stato impiantato il 10 luglio scorso all’Ospedale San Raffaele di Milano. A guidare il team di medici coinvolti è stato il professore Pietro Mortini, primario di Neurochirurgia e ordinario presso ...