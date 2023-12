La storia della Dc spiega anche le prossime europee Giovagnoli spiega come

Leggi su formiche

(Di domenica 17 dicembre 2023) 1943-2023: ottant’anni dalla fondazioneDemocrazia cristiana. È stato il più importante partitoprima faserepubblicana e la sua scomparsa è uno dei motivi per cui non è infondato parlare di finePrima repubblica.se nei primi anni Novanta non c’è stato un significativo cambiamentoCostituzione italiana, è però finita allora quella “democrazia dei partiti” che ha alimentato per cinquant’anni una costituzione materiale non meno importante di quella scritta. È una stagione che non può tornare. Ma questa lunga parentesi, all’internod’Italia dall’Unità a oggi, ci ha lasciato lezioni storiche ancora attuali. La Dc è stato un partito complesso, multiforme, contraddittorio, con luci e ...