La Sapienza | il prof pornostar cacciato senza stipendio | ora il Tar del Lazio ribalta le carte Deve pagare l’università | non la docente che lo assunse

(Di domenica 17 dicembre 2023) Prima laha assunto un dottorandocontratto, poi l’haprima del previsto epagarlo. Cosìl’ha sospesa per due mesi. Contraria alla decisione, laha fatto ricorso al Tar dele l’ha vinto: per i giudici, i provvedimenti disciplinari nei suoi confronti sono stati presi troppo tardi rispetto ai fatti accaduti. Si tratta del caso che vede un lungo braccio di ferro tra Ruggero Freddi, ricercatore di matematica ed ex attore porno gay, unadella Facoltà di Ingegneria civile e industriale de La, e la stessa Università di Roma. Tutto nasce nel 2019 quando laaffida a Freddi l’incarico di insegnare nel ...