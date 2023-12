La Sanità che meritiamo

Gli ospedali romani sono nel caos e il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca , ancora una volta, per tentare di risolvere la situazione si ... (lanotiziagiornale)

(Agenzia Vista) Roma, 16 dicembre 2023 "Ribadisco con orgoglio che Questo è il Governo che in assoluto ha stanziato più soldi per il sistema ... (iltempo)

Roma, 16 dic. (Adnkronos) - “Tutti i giorni in Parlamento facciamo i conti con una inadeguatezza imbarazzante. Lo dico perché ci è arrivata una ... (liberoquotidiano)

Vaccino Covid - Luca Zaia ammette : "Non l'ho fatto - neanche l'assessore (alla Sanità) Lanzarin l'ha fatto - per scelta personale" - VIDEO

In queste ore è circolato un VIDEO che si è diffuso rapidamente, dove Luca Zaia dice di non aver fatto, per libera scelta, il Vaccino Covid, ... (ilgiornaleditalia)