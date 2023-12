La replica di Fedez alle parole di Giorgia Meloni contro la moglie Chiara Ferragni | Influencer sono una priorità | premier?

(Di domenica 17 dicembre 2023) «Non ho parlato finora perché la vicenda non riguarda me, miaè una donna indipendente e non voglio sovra determinare nessuno e lei stessa ha dito che impugnerà questa cosa. Nonostante ciò e nonostante io non sia interno a questa vicenda ovviamente mipresa un bel culo di m..., essendo miaquindistato additato come truffatore e tutto ciò che faccio con la mia fondazione...

Fedez replica a Meloni: "Ha parlato delle priorità No, ha detto: Diffidate di chi lavora sul web"

In una serie di storie su Instagram , il cantantepunto per punto alla premier. "Non ho ... Poi,aggiunge: "Non voglio sovradeterminare nessuno, tanto più che lei ha già detto che ...

Fedez a Meloni: «Chiara si difenderà, noi non ci fidiamo di voi»

Il cantante difende la moglie dopo l'attacco della premier dal palco di Atreju: "Chiara si difenderà nelle sedi opportune". Poi elenca alcune opere caritatevoli fatte in rete insieme all'influencer e ...