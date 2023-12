(Di domenica 17 dicembre 2023) Valentino Cisilin,maggiore didel, non sbaglia un colpo.leindi Massimiliano, verbalmente aggressivo con sua madre, ha scritto sui social un post perfetto. LadeldilediAlfonso Signorini nel corso dell’ultimadel... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

La reazione (perfetta) del figlio di Beatrice Luzzi dopo le scuse di Varrese in diretta al Grande Fratello

Ladel figlio di Beatrice Luzzi dopo le scuse di Varrese Alfonso Signorini nel corso dell'ultima diretta del Grande Fratello ha rimproverato Massimiliano Varrese per gli atteggiamenti ...

La reazione (perfetta) del figlio di Beatrice Luzzi dopo le scuse di Varrese in diretta al Grande Fratello

La reazione del figlio di Beatrice Luzzi dopo le scuse di Massimiliano Varrese in diretta al Grande Fratello: cosa ha scritto Valentino.

L’emozionante reazione dei genitori di Simic al 1º gol col Milan: ripagati i sacrifici di una vita

Straordinaria giornata per Jan-Carlo Simic che ha esordito in Serie A per Milan-Monza andando subito a segno per il momentaneo 2-0 rossonero poco prima della fine del primo tempo. Per la gioia del ...