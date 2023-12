La Promessa | anticipazioni tv fino al 22 dicembre | scontro infuocato tra Candela e Simona

Leggi su termometropolitico

(Di domenica 17 dicembre 2023) Benvenuti nel mondo avvincente de La, dove le emozioni scorrono come un fiume in piena e gli intrecci amorosi sono più complessi di una ricetta da cucina. Preparatevi per una settimana intensa, carica di colpi di scena e momenti avvincenti, dalle liti in cucina alle rivelazioni scioccanti sull’eredità del Barone. Scopriamo insieme cosa ci riserva la soap spagnola nei prossimi episodi dal 16 al 22. Gerry Scotti, tra successo e dolore: la verità dietro la separazione Latval 22: la faida traLe sere della soap Lasaranno illuminate da scontri memorabili tra le cuoche. Dal 18 al 22 ...