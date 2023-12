La piaga della ludopatia dilaga in Italia | milioni di malati compulsivi

Leggi su iltempo

(Di domenica 17 dicembre 2023) «Visto attraverso gli occhi di un ludopatico il mondo assume una prospettiva distorta dominata dal gioco d'azzardo. Quando ero in quella condizione, ogni momentomia giornata era consumata dal pensiero di giocare. Tutto ciò che mi circondava perdeva importanza di fronte all'adrenalina del gioco. Il lavoro, la famiglia, gli amici, persino la mia salute e il mio benessere erano secondari rispetto alla prossima scommessa». Queste sono le parole di un ex ludopatico, Giovanni, che una volta guarito, dopo un lungo percorso, si è messo a disposizione di chi ancora si trova nel baratro. Così è nato il sito giocoresponsabile.info in cui si può trovare non solo la sua storia, ma anche tutta una serie di informazioni per riconoscere la malattia del gioco e fare i primi passi per iniziare un percorso di guarigione. Inci sono circa 1,5 ...