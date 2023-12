La Paperdi Caserta fa 13 consecutive | Livorno vince 70 – 54

Leggi su casertanotizie

(Di domenica 17 dicembre 2023). Potremmo definirla una sconfitta con l’onore delle armi, ci sarebbe tanto da dire su come i bianconeri per 25? siano stati in partita contro una Akrem Libertascostruita per salire in A2. Le premesse per un giudizio sufficiente c’erano, purtroppo il “ma” è d’obbligo. Si peccherebbe di superficialità nel limitarsi a rimarcare quel -4 dell’intervallo (36-32) come nota di merito. Alla grande tenuta mentale che è avvenuta in difesa e che ha frustrato e non poco gli amaranto – non nella miglior serata stagionale – non corrispondeva un attacco degno di nota, che all’atavica sterilità da tre punti aggiungeva anche solo 2 liberi nei primi 20?. Alla luce del fatto che la squadra di Andreazza è quella che di media ne concede di più ogni settimana, allora si capisce che non si è riusciti a capitalizzare lo sforzo. Quantomeno la squadra non ha ...