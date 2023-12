La Meloni contro Chiara Ferragni ad Atreju | video

(Di domenica 17 dicembre 2023) Ecco le frasi lanciate dal palco dida Giorgiagli influencer con un riferimento aper la famosa vicenda del Pandoro Balocco per beneficenza per la quale la nota influencer è stata condannata dall'Antitrust ad una multa di un milione di euro.

Non è la prima volta che la premier mette nel mirino l'influencer più famosa d'Italia. Fedez su Instagram: "Queste le priorità del Presidente del ... (huffingtonpost)

Regno Unito, il governo Sunak valuta di vietare i social media ai minori di 16 anni

approfondimento Incontro, Rama e Sunak: collaboriamotrafficanti uomini La sicurezza on line nel Regno Unito Quest'anno il governo Sunak ha varato una legge sulla sicurezza on line ...

Fedez attacca Meloni e difende Ferragni: «Queste le priorità del Paese». E sul caso pandoro: «Non riguarda me»

Fedez prende la parola per difendere la moglie dalle accuse, non troppo velate, rivolte a Chiara Ferragni da Giorgia Meloni dal palco di Atreju. «Gli infuencer non sono ...

Meloni, stoccata a Chiara Ferragni: “Panettoni in beneficenza solo per gonfiare il cachet”

Con il suo intervento ad Atreju, il premier Giorgia Meloni non ha rinunciato a inveire contro Chiara Ferragni per denunciare la finta beneficenza.