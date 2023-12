La grande provocazione di San Paolo | “Siate sempre lieti”

Leggi su bergamonews

(Di domenica 17 dicembre 2023) Nella nostra terza tappa del cammino di conversione verso il Natale, oggi mi coinvolge molto lacheci propone nella seconda lettura: “…, pregate ininterrottamente, in ogni cosa rendete grazie: questa infatti è volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. È un invito fantastico e fonte di leggerezza e ugualmente ne sento l’importanza e la gravità. Sarebbe davvero uned efficacissimo esercizio di attesa e accoglienza del Natale Vero, se riuscissimo in qualche modo non solo a meditare questa esortazione per farla penetrare in noi, ma soprattutto se davvero ci credessimo e provassimo a viverla: “esserenella Parola…” Magari riuscissimo ad essere presenti e a goderci la ...