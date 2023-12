La città più fredda d’Italia? I dati Istat lo confermano e tolgono ogni dubbio

Leggi su informazioneoggi

(Di domenica 17 dicembre 2023) Qual è lapiù? Ecco chi è in vetta in classifica, per un viaggio invernale da fare con sciarpa e cappotto. Come c’è chi gradisce le alte temperature, il caldo e quei climi semitropicali che ormai stanno diventando tipici anche in Italia, al contempo non mancano coloro che trovano nell’inverno e nei pochi gradi nel termometro il loro habitat ideale. Contando magari su qualche giorno di ferie o sul periodo delle feste natalizie, più di qualcuno vorrà programmare un viaggio alla scoperta delleitaliane e, chissà, magari potrebbe essere di interesse sapere quali sono i centri urbani tipicamente più freddi in Italia. Lapiùè in Veneto (Machedavvero.it)Una consapevolezza che potrebbe spingere a programmare una gita da quelle ...