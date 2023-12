Koopmeiners – Napoli | arrivano pericoli dall’esterno | assalto a gennaio

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 17 dicembre 2023), da tempo nel mirino del, sta ricevendo attenzioni importanti anche da un altro club di Serie A: ci proverà aIlè ripartito in campionato, grazie alle prodezze di Osimhen e Kvaratskhelia, con una vittoria casalinga importante contro il Cagliari. Tuttavia, oltre alle faccende di campo, in queste ore tengono banco le ricorrenti voci riguardo le prossime operazioni di calciomercato degli azzurri. Manca oramai poco all’inizio della prossima sessione di mercato invernale. La dirigenza vuole completare la rosa a disposizione di mister Mazzarri. Molto probabilmente ilagirà sul reparto arretrato, apparso piuttosto in difficoltà nelle ultime uscite. Oltre al sostituto di Zanoli, che si avvia verso un altro prestito (si parla di Genoa come possibile destinazione), il ...