Kim ha segnato il primo gol col Bayern Monaco 3-0 allo Stoccarda

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 17 dicembre 2023) Kim hailgol col. Hadi testa la rete del 3-0 con cui i bavaresi hanno superato loche prima di stasera era terzo in classifica. ilè secondo a quattro punti dal Bayer Leverkusen ma ha una partita da recuperare. Oggi la squadra di Xabi Alonso ha superato 3-0 l’Eintracht Francoforte. I primi due gol per la squadra di Tuchel sono stati segnati da Harry Kane. Mentre a Napoli è giustamente rimpianto, ovviamente alil sudcoreano ha incontrato anche qualche difficoltà. In realtà tutto quel che di negativo accade alviene ingigantito. Figuriamoci dopo la sconfitta per 5-1 in casa dell’Eintracht. In realtà Tuchel non ha mai discusso il suo ruolo da titolare al centro della ...