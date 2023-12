Kilimangiaro Rai 3 | ospiti oggi | 17 dicembre 2023

(Di domenica 17 dicembre 2023)pomeriggio su Raitre, alle 17:15, torna l’appuntamento con i viaggi di, il programma condotto anche in questa edizione da Camila Raznovich che regala al pubblico suggestive immagini provenienti da ogni parte del mondo oltre a curiosità e consigli. Nel cast fisso ritroviamo anche il geologo Mario Tozzi, che proporrà al pubblico alcune riflessioni in merito all’ambiente ed al clima da proteggere. Nell’ottava puntata del 17, Camila Raznovich ospita il campione paralimpico Simone Barlaam che ha trionfato a Tokyo nelle Olimpiadi del 2021 con un oro, due argenti e un bronzo. Tiziana D’angelo, direttrice del Parco Archeologico di Paestum e Velia porta gli spettatori a fare un viaggio nella storia di Paestum. Con il direttore scientifico Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici, Giulio ...

Gli editori genovesi e Genova capitale del Libro 2023

Ascolti tv di domenica 10 dicembre

Di seguito la comparazione delle reti generaliste Rai più l’all news, relativa a domenica 10 dicembre, nei confronti di Mediaset a pari perimetro: Intera giornata 2:00 - 26:00 TOTALE Rai generaliste + ...

I velisti Riva e Beccaria oggi su Rai 3 al “Kilimangiaro”

I velisti Riva e Beccaria ospiti oggi pomeriggio al "Kilimangiaro" su Rai 3. Torna in studio il geologo Mario Tozzi.