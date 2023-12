Khalid El Mahi | lo chef influencer più famoso d’Italia

Leggi su optimagazine

(Di domenica 17 dicembre 2023) Nome:Cognome: ElAnno di nascita: 1984Piattaforme: TikTok, InstagramCategoria:Chi èElElè unodi origine marocchina noto per le sue video ricette su TikTok, YouTube e Instagram. Nato il 22 maggio 1984,si trasferisce in Italia da bambino insieme alla sua famiglia. Fin da piccolo coltiva la sua passione per la cucina, ereditata dai suoi genitori, e decide di frequentare l’istituto alberghiero dove impara le basi della gastronomia. Dopo il diploma,inizia a lavorare in diversi ristoranti in Veneto e in Trentino Alto Adige, dove risiede tuttora con la sua famiglia. Nel 2020, durante il lockdown, decide di aprire un ...