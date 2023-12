Juventus | Chiesa si sposa con Lucia Bramani | la proposta di matrimonio | FOTO

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 17 dicembre 2023) Federicoè uno dei calciatori più importanti in circolazione e nell’ultima partita del campionato di Serie A si è messo in mostra con il gol del vantaggio in trasferta contro il Genoa. Il nome dello juventino è salito alla ribalta anche per un motivo personale: ladialla compagna. Il calciatore dellaha postato unadirettamente da Venezia: “ha detto sì”, il commento allaha mostrato l’anello e lo scatto ha scatenato tanti commenti dei tifosi bianconeri. La classe 2001 è una modella con circa 167.000 follower su Instagram. E’ laureata in Psicologia all’Università Cattolica di Milano. Ama andare a cavallo, viaggiare e ballare. In alto la ...