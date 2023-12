Juve | un nome per l'attacco a gennaio

Vendere Vlahovic a gennaio per far spazio ad un nuovo attaccante è un'impresa ardua, che può sembrare impossibile. Ma Giuntoli ci proverà potendo ... (247.libero)

Juve - il mercato chiama i 'baby' fenomeni : Iling può partire - gli assalti a Yildiz e Soulé

Non è necessario aprire un caso: la Juve non ha messo in vendita né ha intenzione di svendere i suoi giovani di maggior talento.... (calciomercato)