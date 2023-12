Juve | la reazione della società dopo Genova | silenzio e rabbia per le decisioni di Massa

Leggi su calcionews24

(Di domenica 17 dicembre 2023) Lantus nasconde ladietro ilil pareggio col Genoa, cosa filtra dal club bianconero per learbitrali Nessuna plateale protesta. Questa è stata la risposta di Massimiliano Allegri e lantusle (molto discutibili)dell’arbitronella sfida esterna col Genoa. Stando a quanto riferisce quindi il CorriereSera, “Dispiaciuti e arti” sarebbe la letturaper la gara del Marassi. Come spiegato però, il tecnico bianconero non si è lasciato andare in provocazioni ai danni del fischietto né in conferenza stampa né nelle varie interviste. Preferita quindi la via del, ...