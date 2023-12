Judo | Lombardo conquista l’argento agli European Championships Open 2023

Leggi su ilfaroonline

Pristina – Eccezionale la prova di Manueldi. A Pristina, l'Azzurro metteal collo nella categoria dei 73 kg e porta a casa una borsa dal valore di 35mila euro. Il racconto della gara (fijlkam.it) Il Kosovo ovviamente ha fatto la parte del leone ed affinchè così andasse è stato fatto il possibile. La finale per l'oro con il kosovaro Akil Gjakova ha avuto esito negativo in seguito ad un attacco di Manuel che ha offerto l'opportunità a Gjakova di rispondere con sumi gaeshi. L'incontro era al golden score ed il wazari assegnato ha concluso la sfida. La gara di Manuelè stata eccellente. Vittoria per ippon sul turco Ejder Toktay, fulminato dal primo special-kata guruma ...