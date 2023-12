Judo | a Pristina arriva una gioia per l’Italia | Lombardo è d’argento

Leggi su sportface

(Di domenica 17 dicembre 2023) Unaimmensa perdelche in quel diha battuto un grande colpo. Agli European Championships Open 2023, un torneo open speciale con due sole categorie, una maschile fino a 73 kg ed una femminile fino a 57 kg, èto un meraviglioso argento da parte di Manuelche si è fermato soltanto in finale, ma ha raggiunto ugualmente un grandissimo traguardo.è stato protagonista di una cavalcata importantissima, condita dalla splendida vittoria ottenuta “solo” per wazari, superando quello straordinario campione che è il georgiano Lasha Shavdatuashvil. Ad un passo dal trionfo,si è dovuto solo arrendere alla forza ed alla classe da parte del kosovaro Akil Gjakova che ha avuto la meglio ...