Johnny Calà | chi è il figlio di Jerry Calà | “Lui è la mia vita | quando l’ho avuto ero spaventato”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 17 dicembre 2023) Nato a Verona il 16 gennaio 2003,ha 20 anni ed è il giovanissimodel noto attoree di sua moglie, Bettina Castioni. È affezionatissimo ai suoi genitori, con il quale ha un legame molto stretto. In passato si è esposto pubblicamente proprio per difendere il padre dopo alcune critiche subite per le sue posizioni politiche: “Io sono orgoglioso di mio padre, di ciò che rappresenta come artista e dell’educazione che mi ha dato e vedere tutte queste dimostrazioni d’affetto nei suoi confronti mi ha fatto capire che ad avere torto non è certo lui. I miei genitori mi hanno sempre insegnato il valore del confronto e del rispetto delle opinioni altrui, perché l’offesa è un’arma a cui solo le persone deboli e ignoranti ricorrono laddove non sono più ...