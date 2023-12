Jasmine Rotolo | l’ultimo messaggio della madre Stefania Rotolo | “Ricordati di splendere”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 17 dicembre 2023)ha seguito le ormee del padre il sassofonista Tyrone Harris, riscuotendo un notevole successo nel mondo dello spettacolo., il ricordoStasera rivedremo l’artista tra i protagonisti di Natale e Quale Telethon, edizione speciale natalizia dello show di Carlo Conti, dove ritornerà ad esibirsi in una delle sue imitazioni più riuscite. La figliashowgirle del sassofonista Tyrone Harris, che non la riconosce, adotta il cognome materno e cresce a Roma con lae lo zio Alessandro, trascorrendo però lunghi periodi in collegio. A ...