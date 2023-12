Jalisse | crederci sempre | arrendersi mai

Leggi su panorama

(Di domenica 17 dicembre 2023) I, duo musicale composto dai coniugi Fabio Ricci e Alessandra Drusian vinse il Festival di Sanremo nel 1997. Da quel momento si sono ricandidati alla partecipazione altre 27 volte, ma hanno ricevuto altrettanti no. E i social si schierano. Fiumi di lacrime. Per noi che ancora una volta non potremo ascoltare isul palco di Sanremo. Eravamo in trepida attesa, Amadeus aveva fatto lievitare i cantanti fino a 30. E ci stavano benissimo tra i Ricchi e Poveri e Il Volo. Invece per la 27esima volta si sono sentiti dire di no, niente Ariston. Senza pietà. Ma la loro tenacia (ammirevole) ormai li ha trasformati in simboli di lotta dura senza paura. «Quando sento che sto per mollare li penso», «Vorrei avere quella forza», «Sono diventati una delle poche certezze della vita», twitta il pubblico ammirato di tanta pazienza. Dopo il movimento ...