Jacobelli | «Lazio-Inter | due strade! Inzaghi criticato? Porta risultati»

(Di domenica 17 dicembre 2023)ha presentato, partitissima della sedicesima giornata di Serie A. Poi difende il grande lavoro di Simone. IL DUELLO ? Xavierpresenta il match di questa sera: «Incrocio Roma, Stadio Olimpico, qui comincia la fuga scudetto dell’o la rincorsa dellaverso la zona Champions. Tertium non datur. Il pareggio della Juve a Marassi offre aduesu tre: se pareggia, raddoppia il vantaggio su Allegri; se vince, sale a +4. La sconfitta di Madrid non ha impedito alladi qualificarsi agli ottavi di finale della Champions League, anche se domani dall’urna di Nyon potrà uscire di tutto, considerate quali avversarie abbiano vinto i gironi. Tuttavia, per Sarri e ...

Polemiche arbitrali, Jacobelli svela l'origine del problema: Ecco da dove sorge la confusione - Top News

... durante la sfida del Cagliari contro la: sono diversi gli episodi controversi (aggiungiamo ... A tal proposito si è espresso Xavier, che a Tuttomercatoweb Radio ha commentato:

Zamorano: "L'Inter è superiore sotto ogni aspetto, la vedo favorita per lo scudetto"

L'ex attaccante dell'Inter Ivan Zamorano ha parlato delle prospettive della squadra nerazzurra nel match programme ufficiale della Lazio. Le sue parole: Ti sarebbe piaciuto giocare ...

Lazio, Rovella: "L'Inter ha qualcosa in più della Juve, ma sono entrambe fortissime"

Nicolò Rovella, centrocampista della Lazio, ha parlato in conferenza stampa. La corsa Scudetto "L’Inter ha qualcosa in più della Juventus, ma non lo so, sono due ...