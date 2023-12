Israele prenderà il controllo della Striscia di Gaza

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 17 dicembre 2023)esce allo scoperto e annuncia l’annessionedi. “Dopo l’eliminazione di Hamas, lasarà smilitarizzata e sarà sotto ildi sicurezza israeliano”. Lo ha dichiarato il premier Benyamin Netanyahu confermando la posizione su futuroche non prevede ilda parte dell’Autorità nazionale palestinese. “Nonostante il lutto, nonostante le pressioni internazionali, continueremo fino alla fine, nulla ci fermerà”. Il premier di Tel Aviv ha ribadito che non permetterà che “Hamastan” si trasformi in “Fatahstan”, con l’Autorità nazionale palestinese che torna a governare