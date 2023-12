Israele - Hamas in guerra | le notizie di oggi | Regno Unito e Germania chiedono un cessate il fuoco «duraturo»

Israele, la rabbia delle famiglie in piazza: "Ogni minuto conta per salvarli"

... dove si riunisce il Consiglio di Guerra per chiedere di essere ascoltati e di arrivare a un nuovo accordo per la liberazione degli israeliani nelle mani di.

I tre ostaggi uccisi. Israele fa mea culpa: "Alzavano bandiera bianca. Regole d’ingaggio violate"

Una 27enne, sequestrata al rave, morta nella Striscia. I parenti dei rapiti: ora negoziate. A Oslo summit tra Mossad e Qatar. Tensioni nel Mar Rosso, Msc ferma le navi.

Russia, Ucraina, Hamas, Israele, Cina, Usa: mondo in crisi. Conversazione con Francesco Sisci di Giuseppe Rippa

Russia, Ucraina, Hamas, Israele, Cina, Usa: abbiamo un mondo in crisi. Questo emerge in maniera più eclatante ma è noto come i conflitti sono molto più numerosi e la via dello scontro prevale come ...