Inzaghi-Lazio | sfida speciale E Sarri si ‘affida’ a Maestrelli ? CdS

Montolivo : «Lazio-Inter complicata - ma Inzaghi più consapevole» Montolivo parla di Lazio-Inter e più in generale della corsa scudetto de nerazzurri allenati da Simone Inzaghi in questa stagione. Ne ha parlato su ... (inter-news)

Inter - ritocca a Bisseck : le scelte di Inzaghi per la Lazio Non c'è due senza tre? L'Inter spera di no, almeno per domenica sera. Quando Simone Inzaghi sfiderà da ex la Lazio allo... (calciomercato)

Lazio-Inter - Inzaghi scioglie i dubbi : catena di destra scelta! – Sky Lazio-Inter è la sfida che andrà in scena domenica alle 20.45 all’Olimpico, valevole per la sedicesima giornata di Serie A. Inzaghi deve far fronte ... (inter-news)

Lazio-Inter prima finale stagionale per Inzaghi : perché non vale tre punti Lazio-Inter paradossalmente non vale per la vetta in Serie A ma molto di più e l’ex Inzaghi lo sa. La trasferta in casa biancoceleste serve a ... (inter-news)