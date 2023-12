Inter | un’altra big e tabù da sfatare per il +4 sulla Juventus

Leggi su inter-news

(Di domenica 17 dicembre 2023) Questa sera si gioca Lazio-alle 20.45 allo stadio Olimpico. L’può allungare a +4in caso di vittoria. Quest’anno i nerazzurri hanno reso molto bene nei big match. PRECEDENTI – Lazio-rappresenta una sorta diper la squadra di Simone Inzaghi. I nerazzurri non vincono allo stadio Olimpico dal 2018, quando si imposero per 2-3 grazie a una rete di Vecino arrivata nei minuti finali del match. Alla guida c’era Luciano Spalletti, ora CT della Nazionale. Inzaghi, da quando siedepanchina nerazzurra, non ha mai battuto la Lazio all’Olimpico. Questa sfida rappresenta un vero e proprioper il tecnico piacentino. Ha vestito la maglia della Lazio prima da calciatore, poi da allenatore. Sarà l’aria di casa che non gli ...