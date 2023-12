Inter | serve una punta | la strategia di Ausilio e le soluzioni di Inzaghi

(Di domenica 17 dicembre 2023) Riflessioni in casa. Ma partiamo dai fatti. Per la sfida di domani sera contro la Lazio, Simonedovrà fare a meno di Alexis...

Ad Agresti non convince la composizione complessiva dell’attacco dell’Inter, non (ovviamente) in riferimento a Lautaro Martinez e Thuram quanto alle ... (inter-news)

Orsi ha presentato la partita tra Lazio e Inter, in programma domenica sera. L’ex giocatore parla di cattiveria agonistica per i ... (inter-news)

L’ Inter avrebbe bisogno di dei rinforzi in attacco, ma al momento non sono i fondi per il calciomercato a gennaio Il Corriere dello Sport porta ... (calcionews24)

Mondiale per club, fissate regole: Juve e Napoli in lizza, ecco cosa serve - Top News

L'è dentro, il Milan è fuori, la Juve ci crede e il Napoli spera.

Juventus, quando manca Rabiot si sente: per contrastare l'Inter serve un innesto a gennaio

L'assenza di Rabiot col Genoa ha evidenziato quanto la Juventus necessiti di un rinforzo a centrocampo per gennaio ...

