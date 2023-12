Inter | Napoli | Lazio | cosa attendersi dal sorteggio di Champions

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 17 dicembre 2023) Dopo la prematura eliminazione del Milan, giunto terzo nel proprio raggruppamento e quindi “retrocesso” in Europa League, negli ottavi di finale dil’Italia del calcio sarà rappresentata da. Il secondo posto conquistato nei rispettivi gironi altro non è che il preludio ad unche si preannuncia durissimo. Per quanto riguardaè difficile parlare di rimpianti ed il raggiungimento della fase ad eliminazione diretta dellarappresenta già di per sé un importante traguardo stagionale. I partenopei hanno fatto il proprio dovere mettendosi alle spalle club non irresistibili come Braga ed Union Berlino senza riuscire ad arginare lo strapotere di un Real Madrid praticamente ingiocabile che ha ...