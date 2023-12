Inter-Milan Primavera 1-1 | il tabellino della partita della 14ª giornata

Leggi su inter-news

(Di domenica 17 dicembre 2023)è terminata da pochi minuti con il punteggio di 1-1: questo ilvalida per la quattordicesimadel Campionato1. ANCORA UN PAREGGIO – L’va avanti a forza di 1-1: quello nel derby contro ilè il quinto consecutivo in campionato. Hugo Cuenca apre le marcature al 19?, con un gran sinistro dai venti metri. Ma i rossoneri restano in dieci dopo diciassette secondi del secondo tempo, per il doppio giallo rimediato da Adam Bakoune. In superiorità numerica la squadra di Cristian Chivu attacca per tutta la ripresa, ma riesce solo a trovare il pareggio con un cross di Luca Di Maggio diventato tiro (63?). C’è però ...