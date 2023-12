Inter in fuga | piega la Lazio e vola a più 4 sulla Juve

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 17 dicembre 2023)scudetto per l'. Con un gol per tempo dei soliti Lautaro Martinez e Thuram, l'passa per 2-0 in casa dellanel posticipo della 16/a giornata di Serie A e porta a +4 il vantaggio in classificantus. Una dimostrazione di cinismo disarmante quella degli uomini di Inzaghi, che lasciano di fatto nelle mani dellail pallino del gioco per tutto il tempo ma la puniscono con due incursioni chirurgiche a cavallo tra i due tempi. Il 'toro' Lautaro fa centro per la 15esima volta in campionato grazie ad una dormita della difesa laziale, Thuram risponde con il suo settimo gol in Serie A chiudendo un micidiale contropiede orchestrato da Barella. Il resto è puro contorno, con la squadra di Sarri che fa soltanto il solletico alla rocciosa difesa ...