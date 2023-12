Inter | Giuseppe Falcao attacca | “Questo campionato lo deve vincere una squadra Ho visto dare rigori imbarazzanti…”

Leggi su webmagazine24

(Di domenica 17 dicembre 2023) Durante l’anticipo del venerdì sera tra Genoa-Juventus, ci sono state tantissime polemiche per il fallo di mano del rossoblù Bani e la mancata espulsione di Malinovskyi, con annesse polemiche che ancora non si placano. IL tifoso romanista, (il figlio dell’ex calciatore giallorosso e del Brasile, Paulo Roberto), sul suo profilo X, è stato L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbeessarti: Chedi calcio sarà? Fischio d’inizio nel weekend Juventus Women campione d’inverno, sconfitta l’Vecino, stoccata a Inzaghi: “Quando è arrivato mi ha promesso un ruolo importante inma… Sarri crede in me e…” Pavanle milanesi: “Per i rossoneri la Champions è ...