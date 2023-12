Inter a Roma | il video-messaggio di Zhang | 'Seconda stella | stabilità finanziaria e nuovo stadio'

Ecco il nuovo Ranking UEFA . Buone notizie per l'Italia. Inter e Roma in top 10. Il Milan , invece, è ancora molto lontano . La classifica (pianetamilan)

Non ce la fa Romagnoli a recuperare per la sfida di domani contro l' Inter . Guarderà ancora una volta i compagni dalle tribune dell'Olimpico... (calciomercato)

L'Inter passerà anche in casa della Lazio, a patto che si ricordi di non essere una squadra normale

Non mi è piaciuto che abbia pareggiato a Torino, rinunciando praticamente a giocare nel secondo tempo. Non mi è piaciuto ...

Pur pensando che alla fine vincerà a Roma contro la Lazio, c’è qualche indizio nell’ultima Inter che non mi piace. Non mi è piaciuto che abbia pareggiato a Torino, rinunciando praticamente a giocare ...

Zamorano: "L'Inter è superiore sotto ogni aspetto, la vedo favorita per lo scudetto"

L'ex attaccante dell'Inter Ivan Zamorano ha parlato delle prospettive della squadra nerazzurra nel match programme ufficiale della Lazio. Le sue parole: Ti sarebbe piaciuto giocare ...